Kā nediskriminēt sevi un citi padomi, kā izveidot veiksmīgu CV

“Visu ko var no savas pieredzes mērīt, to parādīt skalās. Tā ir tendence – to šobrīd plaši izmanto. Veidojot šādu vizualizāciju, darba ņēmējam ir jāveic sevis analīze, tādējādi sagatavojas darba intervijai, bet tas, kurš lasīs CV, varēs arī atpūtināt acis no liela teksta apjoma. Mēs jau redzam, ka arī valsts iestādes izsaka sarežģīto dažādās infografikās,” stāsta Nīcgale. Līdz ar to – ir vizuāls uzskates materiāls, ko var viegli un uztverami pasniegt.