Pirmās lēdijas kods: 10 noteikumi, kas jāievēro ASV prezidentu laulātajām draudzenēm

Baltajā namā tagad saimnieko prezidenta Baidena ģimene, kas daudzējādā ziņā atšķiras no viņu priekšgājējiem - Trampu ģimenes. Kaut vien tāpēc, ka ASV pirmā lēdija Džila Baidena klajā nākusi ar paziņojumu, ka negrasās pārtraukt savu skolotājas darbu.

Bijušie ASV prezidenti un bijušās ASV pirmās lēdijas. No kreisās: Laura Buša, Džordžs Bušs, Bils Klintons, Hilarija Klintone, Baraks Obama, Mišela Obama un tobrīd ASV pirmā lēdija Melānija Trampa pozē kopā ar bijušo ASV prezidentu Džordžu H. W. Bušu bijušās pirmās lēdijas Barbaras Bušas bērēs Hjūstonā. FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Lai gan pandēmija aizvien liek atcelt daudz pasākumu, Džilai Baidenai ir jārēķinās ar to organizēšanu. Baltajā namā viesosies ārvalstu līderi, kurus nāksies pienācīgi uzņemt, un šis pienākums gulstas uz pirmās lēdijas pleciem. Tieši pirmā lēdija ar saviem palīgiem parasti izvēlas svinīgo vakariņu ēdienus, dzērienus, dekorus un citas izklaides, kas šo vakaru padarīs īpašu.

Tradicionāli pirmā lēdija ik gadu ir atbildīga par Baltā nama ziemas dekorācijām, kā arī svētku egles izvēli. Melānija Trampa vairākkārt saņēmusi kritiku par to, kā ticis izrotāts Baltais nams. Piemēram, viņas avangardiskā gaume lika Baltajā namā izvietot koši sarkanas egles un baltus koka zarus. Džilai paredzama tradicionālāka un sentimentālāka Ziemassvētku dekorācīju izvēle.

Bijusī pirmā lēdija Mišela Obama reiz stāstīja Ofrai Vinfrijai, cik viņa bijusi saviļņota tipiska iepirkšanās brauciena laikā, atstājot Balto namu. Jau vairākus gadus ikdienas iepirkšanās drošības apsvērumu dēļ pirmajām lēdijām ir aizliegta. Obama šo aizliegumu salīdzina ar sajūtu, it kā tu dzīvotu alā un nezinātu, kas šobrīd ir veikalu plauktos.

Lai arī pirmās dāmas dod priekšroku ikonisku dizaineru apģērbam un bieži pieņem no viņiem dāvanas, viņas ne vienmēr var tās paturēt sev. Pirmajām lēdijām ir tiesības tikai vienu reizi valkāt viņiem piešķirto dizaineru apģērbu, bet pēc tam viņām tas ir jāziedo labdarībai. Ja kāda no prezidentu sievām nolemj iegādāties dizainera darinājumu, viņai pašai par to jāsamaksā.