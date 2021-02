Par mīlestību un ne tikai: spilgtākie citāti no Baidenu pirmās oficiālās intervijas

"Tas ir mazliet sirreāli ... bet diezgan ērti," prezidents dalās iespaidos. "Mēs šeit esam pavadījuši astoņus gadus, bet citā ēkas daļā." Džila atzīmēja, ka ģimenes fotogrāfijas, grāmatas un dažas no mājām atvestās mēbeles palīdz viņiem iejusties prezidenta apartamentos.

Runājot par Baltā nama dārzu, kura tradīciju stiprināja Mišela Obama, Džila to apzinīgi turpina, paspējusi no prezidenta dārza savākt jau kādus zaļumus un dārzeņus, no kuriem daļu nosūtījusi Obamas kundzei.