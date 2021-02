Lietoto auto tirgus līderis šogad - 3.sērijas BMW

Populārākās šogad janvārī bijušas "Volvo" markas lietotas vieglās automašīnas - reģistrētas 378 šādas lietotas vieglās automašīnas, kas ir 16,6% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām, seko BMW, kuru tirgus daļa veido 16,3% - reģistrēts 371 auto, "Volkswagen" - 324 vienības jeb 14,2% no tirgus daļas, "Audi" - 271 spēkrats, kas veido 11,9% no tirgus.