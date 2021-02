Kāds liktenis gaida jauno interneta fenomenu "Clubhouse"?

Tagad īstais gājiens varētu būt “Spotify” rokās, kas straumē ne tikai mūziku, bet arī paplašina dažādu podkāstu pārraidīšanu. Daudz kas ir atkarīgs no tā, vai straumēšanas platformas piedāvā augstākās klases mūzikas straumēšanu, kas koncentrējas uz visiem audio formātiem. Paralēli tam podkāstu apraides iespējas izskatās lielākas, tām jau ir vēsture, un daudziem ir izveidojies klausīšanās ieradums, bet “Clubhouse” šajā jomā faktiski ir “jauniņie”.

IT uzņēmēji un investori ir galvenais “Clubhouse” aktīvs, un viņu dēļ sociālajā tīklā izdodas pulcēt klausītāju pilnas virtuālās telpas cerībā, ka izdosies padiskutēt ar kādu no tehnoloģiju gigantu vadītājiem. Pašlaik šķiet, ka “Twitter” šajā aspektā ievērojami zaudē. Tomēr “ilgstoša kara gadījumā” “vecais labais teksta ziņu mantojums” var izrādīties pat ļoti liels pluss. Ne visi pasaulē var lepoties ar Maska slavu, kurš spēj pulcēt auditoriju jebkurā platformā. Dažādiem investoriem pēdējos desmit gadus tieši “Twitter” ir galvenā komunikācijas platforma, un diez vai viņi būs gatavi atteikties no desmit gadus izkoptiem paradumiem kādas jaunas platformas dēļ.