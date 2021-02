Tiešraide: Pasaules mēroga konferencē diskutē par nākotnes nodarbinātību Latvijā

Kā vēsta jaunākais Pasaules Ekonomikas foruma pētījums "The Future of Jobs 2020", lielākā daļa nākotnes profesiju šobrīd neeksistē (65% - 2030), liela daļa no šī brīža profesijām tiks automatizētas (47% - 2030), un aptuveni pusei darbinieku būs nepieciešams pārkvalificēties jau līdz 2025. gadam.