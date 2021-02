TVNET Grupa 2021.gadu sāk ar līdera pozīciju mediju tirgū

Mēs kalpojam virsmērķim – būt uzticams resurss tiem, kam Latvijā krievu valoda ir dzimtā, apzinoties dezinformācijas spriedzi Covid-19 apstākļos, it īpaši krievvalodīgajā auditorijā. Tieši tāpēc katrs RUS TVNET materiāls par Covid-19 bija, ir un būs pārbaudīts, drošs un uzticams. Mēs ejam laikam līdzi un tagad esam platformā Telegram, mēs gāžam mītus un skaidrojam blogeru pasauli sērijā Правда/Миф , kā arī veiksmīgi ražojam pirmo pašu rādīto podkāstu Ой, все! . Apzināmies savu atbildību sabiedrības priekšā un esam atvērti diskusijai ar savu auditoriju, tādēļ piesakām jaunu raidījumu tiešsaistē Кто вам платит? .

Gatis Kreceris , TVNET Sports žurnālists: “Tāpat kā vairumam cilvēku savā darbā, nācās pielāgoties apstākļiem. Profesionālais sports vairākus mēnešus atradās uz pauzes. Lasītājiem centāmies izstāstīt Covid-19 ietekmi no sportistu, sporta organizāciju skatupunkta. Organizējām savu darbu attālināti, izmantojot dažādas tiešsaistes platformas. Godīgi sakot, man tas patīk, jo tā tiek ietaupīts laiks. Tiekamies Pasaules hokeja čempionātā Rīgā!”

Krista Garanča, Sejas redaktore: “2020. gads bija izaicinājumu pilns visdažādākajās jomās, tomēr mēs, TVNET, spējām saglabāt vēsu prātu un pierādīt to, ka protam zibenīgi reaģēt uz "jauno pasaules kārtību". To pierādīja spēja strādāt attālināti, saglabājot izcilus rezultātus. Šajā laikā visvairāk novērtēju sniegto uzticību darbiniekiem un sajūtu, ka esam visi kopā šajā "dižķibelē", un visi kopā no tās arī iznāksim ārā – norūdījušies un labāki!”