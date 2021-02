VNĪ septītajā izsolē izdodas pārdot Rakstnieku poliklīnikas ēku

Ēka VNĪ pārvaldībā nonākusi 2016.gadā un vēsturiski to izmantoja medicīnas iestādes vajadzībām. Īpašums virzīts pārdošanai kopš 2019. gada nogales.

Vēsturiskā arhitektoniski vērtīgā ēka Raiņa bulvārī 27, Rīgā atrodas 5 minūšu attālumā no Centrālās stacijas netālu no Raiņa bulvāra un Barona ielas krustojuma. Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tās kopējā platība ir 2697 kvadrātmetri. Ēkas ceturtajā stāvā atrodas balkons ar skatu uz Latvijas Nacionālo operu.

“VNĪ stratēģijas pamatā ir valsts īpašumu portfeļa ilgtspējīga pārvaldība, tādēļ valsts pārvaldes vajadzībām neizmantoti, tukši īpašumi, kas rada ilgstošus zaudējumus, tiek pārdoti, dodot iespēju to tālākai attīstībai. Vēsturiskā ēka Raiņa bulvārī atrodas izdevīgā vietā un ir piemērota saimnieciskās darbības veikšanai – dzīvokļu vai biroju ierīkošanai, bet pagraba telpas – ēdināšanas iestādes vajadzībām. Esam gandarīti, ka ir atradies investors, kurš novērtējis ēkas potenciālu. Tā būs iespēja atgriezt namā dzīvību, valstij no atsavināšanas iegūtos līdzekļus novirzot citiem nepieciešamajiem valsts infrastruktūras objektiem,” norāda Andris Vārna.

VNĪ, izvērtējot katra tās pārvaldībā esošā īpašuma attīstības iespējas, veic valsts iestāžu aptauju par īpašumu nepieciešamību valsts pārvaldes funkciju veikšanai. Ja īpašums tiek atzīts par piemērotu valsts pārvaldei, tas tiek pielāgots konkrētas iestādes vajadzībām, ja netiek atzīts par nepieciešamu vai piemērotu attīstīšanai, kā šajā gadījumā, tas tiek virzīts atsavināšanai publiskās izsoles ceļā. Ilgtermiņā VNĪ paredz atsavināt 148 jeb aptuveni trešo daļu tās portfelī esošo īpašumu (ar ēkām un būvēm), kas ļaus iegūtos līdzekļus novirzīt valstij nepieciešamo īpašumu sakārtošanai un mūsdienu prasībām atbilstošu biroju, tostarp centralizēto iestāžu biroju izveidei. Rezultātā ieguvēji ir visi – valsts atbrīvojas no tai zaudējumus nesoša īpašuma, kas valsts pārvaldes vajadzībām nav radis izmantojumu, savukārt pircējs to var iegādāties par tam ekonomiski pamatojamu cenu un, attīstot to, rast īpašumam jaunu lietošanas mērķi.