Mazie uzņēmumi attālinātā darba režīmu izjūt smagāk

Šādas pārmaiņas viennozīmīgi prasa būtiskus ieguldījumus un lielu atdevi no uzņēmuma vadības, tomēr šī brīža situācijā bez tā neiztikt. Turklāt ir būtiski ieguldīt jaunrades procesos, jo ilgtermiņā šīs pārmaiņas atmaksājas.

Katrai nozarei un uzņēmuma darbības līmenim digitālā transformācija var sniegt noteiktas priekšrocības. Piemēram, raugoties no darba ņēmēja perspektīvas, tā sniedz iespēju uzlabot un atvieglot ikdienas darbības procesus gan atsevišķiem darbiniekiem, gan komandai kopumā.

Ļoti svarīgs aspekts ir arī zināšanu pārnese – šobrīd darba tirgū trūkst zināšanu pārneses praktizējošu ekspertu starpā. To nevar realizēt ikviens cilvēks jeb konsultants, izstāstot pareizus darbības principus; šim procesam jānotiek plaknē – no uzņēmuma uzņēmumam. Lai to nodrošinātu, jāveicina uzņēmumu savstarpējā komunikācija, kā arī jānodrošina piekļuve praktizējošajiem ekspertiem, kuri ir gatavi kļūt par mentoriem un dalīties ar nepieciešamo informāciju.