Liepājā piecstāvu mājas ugunsgrēkā cietuši trīs cilvēki

VUGD darbinieki, izmantojot kāpnes, no degošā dzīvokļa izglāba divus cilvēkus, bet pieci tika izvesti ar glābšanas maskām. Trīs no izglābtajiem cilvēkiem bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Papildus no ēkas tika evakuēti četri cilvēki.