Mūsdienās automašīna vairs ne tikai ātri un ērti nogādā no punkta A līdz punktam B, bet gan ir īsts produktivitātes rīks. Svarīgas tikšanās, karjeras virsotnes, izglītība un izklaide - attālums tam vairs nav šķērslis. Nav pārsteigums, ka tāpēc ik pa laikam vēlamies pacelt auto kvalitātes latiņu. Tas sniedz tik daudz komforta!

Ikviens auto pārdevējs sapņo par klientu no pirmā zvana. Te nu tas ir!

Tā vietā, lai vairākus mēnešus pūlētos novērst automašīnas defektus, uzņemt profesionālas bildes un sagatavot tekstus, izlikt sludinājumus un atbildēt uz visiem zvaniem, Tev nekas no tā vairs nav jādara. 1 dienas laikā:

Piemēram, autoplači par mašīnas pārdošanu ietur komisijas maksu (aptuveni 3-5% no auto vērtības). Savukārt, ja spēkratu vispār nav izdevies pārdot, un Tu vēlies to izņemt no autoplača, tas nebūt nenozīmē, ka esi ticis cauri par brīvu. Tev tiks aprēķināta maksa par mašīnas glabāšanas laiku - līdzigi kā par maksas stāvvietu.