“Sievietēm ir milzīgs potenciāls IT nozarē, kas netiek attīstīts un pat apspiests ar muļķīgiem stereotipiem“ komentē pasniedzēji no projekta BrainsCloud.lv , kas ir apmācījuši vairāk kā 500 daiļā dzimuma pārstāvju pēdējo 3 gadu laikā.

“Iespējams problēma ir tajā, ka mēs ikdienā maz sastopamies ar daiļā dzimuma pārstāvēm IT jomā un programmēšanā. Ja kāds mums pasaka vārdu “programmētājs”, mēs uzreiz iedomājamies bārdainu vīrieti pie datora. Bet tas nav normāli un to ir jāmaina! Kāpēc? Tīri statistiski sievietes ir čaklākās, uzmanīgākas, prot labāk uztvert un komunicēt, kā arī ir apzinīgākas un atbildīgākas par vīriešiem! Tas arī dod milzīgo potenciālu kļūt par teicamu IT profesionāli.” komentē Arturs Rasnacis , Brainscloud.lv līdzdibinātājs un Cunami Web IT uzņēmuma vadītājs. “IT pasaule un tehnoloģijas pēdējo 10 gadu laikā ir strauji mainījušās, tagad nav nepieciešams zināt augstāko matemātiku, būt tehniskajam gurū, kas izprot simtiem dažādu algoritmu. Tā ir pagātne! Šobrīd valda “instrumentu un sistēmu” laikmets, kurā pati galvenā spēja ir “spēja mācīties”. Un atkal tīri statistiski sievietēm mācīšanās padodas raitāk.” turpinājumā Arturs.