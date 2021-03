CAA: Aviopārvadājumos Latvijā situācija ir būtiski sliktāka nekā vidēji Eiropā

"Daudziem lidostas, aviokompāniju, tehniskās apkopes, "Latvijas gaisa satiksmes" darbiniekiem kvalifikācija ir atkarīga no tā, vai viņi savus darba pienākumus turpina veikt regulāri un neiestājas pārtraukums. Tas pats attiecas uz infrastruktūru un lidmašīnu floti. Lidmašīnu nevar nolikt pie sētas, lai gadu pastāv. Ja lidmašīna tiek nolikta ilgstošai glabāšanai, tad, lai pēc tam to atgrieztu reisos, ir nepieciešami ļoti lieli tehniskās apkopes sagatavošanas darbi. Tas ir vairāku nedēļu darbs, un prasa ļoti daudz resursu. Tāpēc aviosabiedrības cenšas visu laiku mainīt lidmašīnas, lai tās periodiski tiktu "izkustinātas". Tādēļ dažkārt arī redzam ierakstus sociālajos tīklos, ka, piemēram, izlido liels pasažieru laineris, bet salonā ir pāris pasažieri. Aviosabiedrības to dara tāpēc, ka tām ir izdevīgāk reisā palaist pustukšu vai gandrīz tukšu lidmašīnu, nevis nolikt to ilgtermiņa dīkstāvē," sacīja Gorodcovs.