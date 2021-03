Masks grasās radīt jaunu pilsētu ASV

Iepriekš vēstīts, ka Masks pārcēlās no Kalifornijas štata uz Teksasu. Tāpat Masks apsver iespēju pārcelt “Tesla” galveno mītni no Kalifornijas uz Teksasu vai Nevadu. Viņš norādīja, ka Kalifornija “pārāk atslābinājās ekonomiskā līdera pozīcijā”, līdz ar to miljardierim šis štats nešķiet tik pievilcīgs kā iepriekš.