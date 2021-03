Pērn Eiropas Cilvēktiesību tiesa sākusi skatīt 22 jaunas lietas no Latvijas

Savukārt par iesniegto atkāpi ECT, Līce skaidroja, ka Latvija lūdza atkāpi no cilvēktiesību ievērošanas atsevišķās tiesībās, lai izpildītu ārkārtējās situācijas laikā noteiktās prasības. Līce piebilda, ka ir tiesības no kurām nekad nedrīkst atkāpties, taču ir virkne no kurām var. Latvija atkāpās no četrām - pulcēšanās brīvības, tiesībām uz izglītību, tiesībām uz brīvu pārvietošanos un tiesībām uz privātās ģimenes dzīves neaizskaramību.