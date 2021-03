Fīniksas gaismas: NLO no citas pasaules vai iespaidīga blēdība?

No 19:30 līdz aptuveni 22:30 desmitiem Fīniksas iedzīvotāju vērsās pilsētas policijas iecirkņos, lai ziņotu par neparasto fenomenu. Cilvēki stāstīja par dīvainu V veida lidaparātu vairāku futbola laukumu lielumā, kā arī spožām gaismas bumbām, kas stāvējušas uz vietas, kamēr NLO virzījies uz dienvidiem.

Arizonas gubernators Fifs Simingtons sākumā neņēma vērā sabiedrības bažas, tomēr vēlāk pats atzinās, ka ir redzējis milzīgu objektu debesīs un jutis, ka tas nav no šīs pasaules.

Pirmais cilvēks, kas ziņoja par Fīniksas gaismām, to izdarīja ap 18:55 vakarā. Vīrietis, kura identitāte nav zināma, teicis, ka viņš netālu no Nevadas debesīs redzējis “V veida veidojumu”.

Divas minūtes vēlāk tika saņemti vēl vairāki zvani par to, ka Preskotas, Arizonā, debesīs novērots baltu un sarkanīgu gaismu kopums. Tagad bija skaidrs, ka bija divas atsevišķas NLO grupas debesīs: viena sastāvēja no individuālām gaismas bumbām, bet otra bija daļa no V veida lidaparāta.