ZZS rosina atjaunot MUN režīmu, kas darbojās līdz šim gadam

No 1.janvāra MUN maksātāja statusu no jauna vairs nevarēs iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kā arī reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs.

No šā gada MUN ietver tikai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par mikrouzņēmuma īpašnieku un īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu. Tādējādi no 2021.gada MUN tiks attiecināts tikai uz mikrouzņēmuma īpašnieku. Savukārt mikrouzņēmuma darbinieka, kas pieņemts darbā sākot no šā gada 1.janvāra, ienākumus no mikrouzņēmuma apliks ar IIN saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošinās kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".