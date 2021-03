Nedēļas horoskops

Strēlnieks: Būsi vērsts uz izaicinājumiem, īpaši 9., 10. martā! Kāds aktīvi izpaudīsies darba jomā, cits eksperimentēs privātajā dzīvē. Tieksies pēc brīvības partnerattiecībās. Ja sajutīsi, ka tevi pārāk aprūpē, iespējams, uzskatīsi to par ierobežojumu. Varbūt muksi prom no mājām uz darbu, bet arī šeit tev būtu labāk darboties individuāli. Tava norobežošanās liks apkārtējiem domāt, ka tu kaut ko slēp, sevišķi to pārdzīvos mīļotais cilvēks. Vismaz brīvdienas pacenties pavadīt kopā!