Profesors skaidro strauji kritušā inficēto īpatsvara iemeslus

Kā skaidroja Briģis, viņš attiecībā pret šo rādītāju ir skeptiskāks, nekā SPKC. Šis rādītājs ir atkarīgs no testēšanas aktivitātes - jo vairāk cilvēku tiek testēts, jo lielāka varbūtība, ka būs vairāk negatīvo testu, it īpaši, ja testēšana notiek ar skrīninga mērķi, norādīja eksperts.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 15 633 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo gadījumu īpatsvars datēts ar 22.oktobri, kad tas bija 2,9%.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.