Mazākuma akcionāri bažīgi par "Repharm" slēptu būtiskas ietekmes iegūšanu pār "Olainfarm"

Atšķirībā no Leibovičam izdotajām pilnvarām, pilnvaras Spīgulim un Rubenim neparedzēja tiesības Saveļjevas vārdā saņemt naudas līdzekļus, peļņu, dividendes un citus augļus. Spīgulim un Rubenim izdotās pilnvaras bija spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Tāpat 2019.gada 30.maijā Saveļjeva pie zvērinātas notāres Ķibildes apliecinājusi pilnvaras AS "BA Trust", kuras valdes priekšsēdētājs ir Leibovičs, pārvaldīt Saveļjevai piederošās "Olmafarm" kapitāldaļas un "Olainfarm" akcijas.

"BA Trust" izsniegtā pilnvara deva uzņēmumam tiesības Saveļjevas vārdā saņemt no "Olainfarm" naudas līdzekļus, peļņu, dividendes un citus augļus.

"Olainfarm" mazākuma akcionāri iesniegumā FKTK norāda, ka nekavējoša un pastiprināta uzmanība būtu jāpievērš "Repharm" grupas patiesajiem labuma guvējiem, vērtējot Valērija Maligina mantinieču Irinas Maliginas un Saveļjevas darbības, kā arī to personu saskaņotās darbības, kuras "nu jau atklāti darbojas saskaņoti, publiski melojušas par savu netiešo kontroli un cenšas pārņemt arī pilnīgu rīcību ar Annas Emīlijas Maliginas daļām".

Mazākuma akcionāriem nav saprotams, kāpēc FKTK pagaidām nav pievērsusi uzmanību, ignorē un neredz saskaņotas darbības "Repharm", kā arī Irinas Maliginas un Saveļjevas darbībās, kā arī to personu saskaņotās darbības, kuras kopš 2019.gada maija darbojas saskaņoti, mēģinot panākt "Repharm" izdevīgu "Olainfarm" "pārvaldnieku" iecelšanu.

Kā piemērus šādām saskaņotām darbībām mazākuma akcionāri iesniegumā FKTK min Milanas Beļevičas saskaņoto atcelšanu no "Olmafarm" valdes locekles amata 2019.gada 13.jūnijā, par valdes locekli saskaņoti ieceļot Rubeni, kurš pārstāvējis "Repharm" grupas intereses "Rīgas farmaceitiskajā fabrikā", atrodoties padomes priekšsēdētāja amatā no 2015.gada 26.oktobra līdz 2016.gada 28.janvārim, kā arī Rubeņa darbību "Repharm" grupas interesēs, 2019.gada 13.jūnijā kļūstot par "Olmafarm" valdes locekli.

Iesniegumā FKTK teikts, ka Irinas Maliginas un Saveļjevas vārdā saskaņoti darbojušās personas, kas, visticamāk, ir "Repharm" grupas patieso labuma guvēju pilnvarotās personas, kas savā faktiskajā kontrolē tiešā veidā jau no 2019.gada 13.maija bija ieguvuši 15,6% "Olainfarm" akciju, bet netiešā veidā faktiski kontrolē divas trešdaļas no "Olmafarm" kapitāldaļām jeb 28,37% no balsstiesībām, kas tiesīgas balsot "Olainfarm" akcionāru sapulcēs.