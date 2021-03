Unikāla tiesvedība Latvijā: tiesa nosaka sieriņu "Kārums" tiesības uz oranžo krāsu

Strīdā par AS “Rīgas piena kombinātam” (“Food Union” grupa) piederošo krāsas preču zīmes reģistrāciju tiesa atzina, ka zīmola “Kārums” biezpiena sieriņus atpazīst ne tikai pēc nosaukuma, bet arī pēc krāsas, pēc kuras identificē ražotāju.

Šī ir pirmā tiesā veiksmīgi aizstāvētā krāsas kā preču zīmes reģistrācija Latvijā un viena no retajām pasaulē.

“Tiesas spriedums būtībā apstiprina, ka sieriņš = Kārums = oranžā krāsa. Oranžā krāsa ir bijusi “Kāruma” sieriņiem kopš to pirmsākumiem un gadu desmitu laikā nostiprinājusies kā nozīmīga daļa no mīlētā un pazīstamā “Kāruma” identitātes līdztekus pazīstamajam nosaukumam un nemainīgajai sieriņu garšai. Šis neapšaubāmi ir vēsturisks brīdis Latvijas jurisprudencē un zīmolvedībā, bet jo īpaši nozīmīgs mūsu komandai. Tā ir atzinība par viņu ieguldījumu zīmola attīstībā vairāku gadu garumā un apliecinājums, ka mūsu pašu spēkos to ir aizsargāt visos veidos,” uzsver "Food Union" vadītāja Latvijā Irēna Holodnaja.