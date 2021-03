Covid-19 vakcīnu tehnoloģija, kas nākotnē varētu ļaut uzvarēt neārstējamas slimības

Uzņēmējs un zinātnieks Aškans Fardosts intervijā portālam TVNET skaidro, ka digitālajai un tehnoloģiju attīstībai vakcīnu radīšanas procesā ir bijusi ļoti milzīga loma. Lai vēl labāk izprastu digitālo tehnoloģiju lomu, nepieciešams paskatīties uz tradicionālajām vakcīnām un to darbības principiem.

"Tradicionālajā skatījumā, vakcīnas var darboties daudzos veidos. Tas var būt kā novājināts vīruss, kas palīdz organismam sagatavot antivielas pret vīrusu nākotnē. Mēs varam vakcīnā izmantot deaktivētu vīrusa daļiņu vai arī - varam izmantot pat daļu no vīrusa, piemēram, proteīnu, ko plašāk zinām kā antigēnu. Varam izmantot arī sarežģītāku tehnoloģiju, piemēram, vīrusa DNS, ar vakcīnas palīdzību izslēdzot daļu no vīrusa ģenētiskā koda. Ievadot ķermenī vīrusu, kam ir izmainīts DNS, tas saskarsmē ar īsto vīrusu faktiski sāk radīt jaunus antigēnus un aizsargāt organismu pret vīrusu," skaidro Fardosts.

Lielākoties problēma ir tā, ka mēs saskaramies ar dzīvu vīrusu. Vajag ņemt vērā to, ka vīruss mutē un ir vajadzīgas ļoti daudzas tā ģenētiskās kopijas, tāpat ir jāveic ļoti sarežģīts process, piemēram, no vistas olas jāizdala vīruss no šķidruma, pēc tam vīruss ir jānogalina, galu galā iegūstot visu nepieciešamo informāciju.