Nosaukts aizvadītā gada iekārojamākais darba devējs

"Swedbank" labākā darba devēja titulu iegūst trešo gadu pēc kārtas. Topa otrajā vietā ierindojies mazumtirgotājs SIA "Lidl Latvija", kurš saņēmis arī apbalvojumu "Gada izaugsme", jo gada laikā iekārojamāko darba devēju topā pakāpies par 39 pozīcijām. Par trešo iekārojamāko 2020.gada darba devēju atzīta informācijas tehnoloģiju (IT) kompānijas "Accenture" Latvijas filiāle.

Nosakot pārējos biznesa sektora līderus, kuri bijuši visaktīvākie Latvijas darba tirgū, titulu top darba devējs 2020 finanšu sektorā devīto gadu pēc kārtas ieguva AS "Swedbank", savukārt šīs kategorijas topa piecinieka jaunpienācējs ir AS "Attīstības finanšu institūcija Altum".

Tikmēr top darba devējs 2020 transporta un loģistikas sektorā - Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" - ir vienīgais šīs kategorijas uzņēmums, kas salīdzinoši ar pagājušo gadu saglabājis savu pozīciju kategorijas ietvaros. Par pagājušā gada labāko darba devēju IT un telekomunikāciju sektorā atzīts mobilo sakaru operators SIA "Latvijas mobilais telefons".

Lai arī balsu pārsvars ir samazinājies starp labāko piecinieku, top darba devēja titulu ražošanas sektorā pērn izdevies nosargāt AS "Latvenergo". Savukārt sabiedriskās ēdināšanas sektorā par labāko atzīts AS "Lido".

Aptaujā tika noskaidroti arī iekārojamākie darba devēji reģionos - Kurzemē SIA "Ventspils nafta" termināls", Zemgalē AS "Virši-A", Vidzemē AS "Cēsu alus", bet Latgalē - AS "Latvijas maiznieks".