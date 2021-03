Nedēļas horoskops

AUNS Tevī parādīsies tieksme pēc lielām pārmaiņām. Kāds zīmes pārstāvis uzsāks mājās remontdarbus, cits meklēs informāciju internetā par interjera dizainu, varbūt pat uzsāks attālinātus kursus. Tavs radošais un enerģiskais gars pārsteigs ne vienu vien no mājiniekiem. Iemēģini savu laimi, kādā no šobrīd notiekošajiem konkursiem, loterijām, kas zina varbūt tieši tu laimēsi kaut ko sen kārotu. Attiecībās ar otro pusīti esi piekāpīgāks, lai mazs strīds nepāraugtu par lielu konfliktu.

VĒRSIS Kārtīgi pārdomāti lēmumi šonedēļ būs zelta vērtē, nelec pāri savam augumam un apsver visus par un pret pirms ko nolem. Nebūtu vēlams rīkoties spontāni. Esi vērīgāks pret savu veselību. Ja jūti, ka nav kaut kas kā vajag – rīkojies! Pastāv iespēja, kāds no tuviniekiem griezīsies pie tevis pēc atbalsta, palīdzīgas rokas. Tuvojoties nedēļas izskaņai, svarīgāki kļūs privātās dzīves jautājumi, saskarsmē ar otro pusīti tieksies pēc kaisles un romantikas. Labprāt nodosies kulinārijai un lutināsi savus vistuvākos ar našķiem.

DVĪŅI Krasu pārmaiņu laiks, taču viss tiks vērsts uz pozitīvām tēmām. Veiksmīgs laiks ar mārketingu un reklāmbiznesu saistītajiem zīmes pārstāvjiem. Kā allaž izcelsies ar oriģinālu pieeju un radošumu it visās jomās, ar kurām saskarsies. Dažubrīd kļūsi pārlieku egocentrisks un tā vien domāsi, ka visa pasaule griežas vien ap tevi un tavām iegribām. Daudz laika pavadīsi plānojot finanšu jautājumus, varbūt prātosi kā veikt uzkrājumus nākotnei. Sapratīsi, ka tev ir radušās simpātijas pret kādu ilglaicīgu paziņu un nolemsi to atklāt viņai.

VĒZIS Redzesloka paplašināšana būs tava top prioritāte šonedēļ, meklēsi iespējas interneta sniegtajā karuselī pēc sev tīkamajām tēmām. Varbūt kāds Vēzis uzsāks virtuālās apmācības, kursus. Svarīgi būs nošķirt privāto dzīves jomu no darba jautājumu risināšanas neskatoties uz to, ka abās jomās viss norit vienlīdz labi. Mīļotais cilvēks tieksies pēc taviem uzmanības apliecinājumiem, esi atvērts un pārsteidz savu otro pusīti ar ko pavisam neierastu no savas puses. Pavadi vairāk laika svaigā gaisā!