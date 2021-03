Tiešraide: Baltijas iespēja kļūt par datu ekonomikas līderiem ES

Trešdien, 24. martā notiek konference "Baltijas iespēja kļūt par datu ekonomikas līderiem ES" (“Baltics Opportunity to Become Data Economy Leaders in EU”), kurā pulcēsies runātāji no Baltijas politiskās skatuves un uzņēmēju aprindām, lai apspriestu aktuālākos notikumus datu pārvaldības un lokalizācijas jomā.