Foto ⟩ Islandes vulkāna izvirdums no putna lidojuma

Fagradalsfjadls atrodas apmēram 40 kilometru attālumā no Reikjavīkas. Otrdien bija vērojamas lavas straumes. Lai gan netālu no vulkāna atrodas gan lidosta, gan zvejnieku ciematiņš, tie netiek uzskatīti par apdraudētiem, jo tas ir tā dēvētais efuzīvais izvirdums - lava paceļas no plaisām zemē, nevis izšaujas no vulkāna. Šāda tipa vulkāna izvirdumu laikā visbīstamākās ir gaisā nokļuvušās gāzes.