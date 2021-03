5 mīti par ērcēm – vispārpieņemtas, taču aplamas lietas!

Lai pareizi noņemtu ērci, to nepieciešams ar pinceti vai speciālu rīku satvert pēc iespējas tuvāk ādai un ar rotējošām kustībām – gluži kā skrūvējot skrūvi – izvilkt ārā. Izmantojot skrūvēšanas tehniku, pastāv lielāka iespējamība noņemt visu ērci, arī galvu, kas, bieži vien, nepareizas noņemšanas tehnikas dēļ notrūkst un paliek, radot lielāku inficēšanās un iekaisuma risku. Lai izvairītos no vēl papildu infekcijas riskiem, veicot šo procedūru, lietojiet gumijas cimdus un dezinficējiet pinceti. Pēc ērces noņemšanas dezinficējiet brūcīti. Atbrīvojieties no ērces, ieliekot to noslēgtā traukā, lai, ja nepieciešams, varētu ērci nodot laboratoriskai pārbaudei. Pēc ērces noņemšanas novērojiet koduma vietu un nepieciešamības gadījumā vērsieties pie speciālista.