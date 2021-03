CDC bijušais direktors: "Es domāju, ka SARS-CoV-2 ir pasprucis no laboratorijas"

Roberts Redfīlds uzskata, ka jaunais koronavīruss izbēdzis no laboratorijas Uhaņā. Tiesa, daudzi eksperti šādu teoriju uzskata par maz ticamu.

SARS-CoV-2 izcelsme joprojām nav īsti skaidra, un zinātnieki par to aktīvi diskutē. Daži eksperti uzskata, ka vīrusa izcelsmes avotu nekad neizdosies uzzināt. Ideja, ka vīruss ir pasprucis no laboratorijas, radās jau pašā pandēmijas sākumā. Cilvēki norādīja uz Uhaņas Virusoloģijas institūtu, kurā aktīvi tiek pētīti koronavīrusi.

Par spīti šīm bažām, joprojām lielākā daļa zinātnieku izskata, ka vīruss ir radies un izplatījies dabiskā ceļā, no sikspārņiem nonākot kādā citā dzīvniekā un no tā savukārt cilvēkā. Pasaules Veselības organizācija nesen paziņoja, ka piekrīt šai hipotēzei, uzskatot, ka vīruss no sikspārņiem citos dzīvniekos nonāca Ķīnas savvaļas fermās.