Uzņēmējdarbības izaicinājumi: kā atjaunot saikni ar klientiem un kolēģiem digitalizētā pasaulē

Pēdējos gados attālinātā darba iespējas ir kļuvušas populārākas, 2020. gadam krasi paātrinot pāreju no ierastā darba birojā uz strādāšanu no mājām. Turklāt, pateicoties neskaitāmām digitalizētām platformām un tiešsaistes sadarbības rīkiem, tagad ir vieglāk nekā jebkad agrāk pārvaldīt komandu. Faktiski ir atklāts, ka darbs no mājām palielina produktivitāti līdz pat 13%, un mēs varam sagaidīt, ka šāda komandas vadības pieeja tuvākajā nākotnē kļūs arvien izplatītāka.