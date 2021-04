Rīt Ventspilī iebrauks zemūdene jeb Ventspils aprīļa joku vēsturē

Ventspils apriņķa policijas priekšnieks D. Šmitmanis, kurš no savas kancelejas Skolas ielā 4 to visu var novērot, zvana uz redakciju noskaidrot, kur šī ļaudis saviļņojusī informācija dabūta, jo nekāda oficiāla ziņa nav saņemta. Noklausījies atzīšanos, ka “Spīdolas” ierašanās ir laikraksta žurnālistu izdomāts aprīļa joks, Šmitmanis esot bargi rājies, jo tagad, lai novērstu nekārtības, uz ostmalu jāsūta kārtībnieki, lai izskaidrotu šo pilsētnieku izmuļķošanu.

Te vietā daži precizējumi. Pirmkārt, K. Rabācs pats šo gadījumu nebūs piedzīvojis, bet pārstāsta kāda cita stāstīto, jo šis joks publicēts 1927. gada 1. aprīļa numurā: “Viena no jaunajām zemūdens laivām šorīt, domājams, ledus apstākļu spiesta, ienākusi mūsu ostā un noenkurojusies zem Pilskalna, kur ap to drūzmējās ziņkārīgo bari. Pateicoties ūdenslaivas komandiera laipnībai, publikai dota iespēja redzēt arī laivas iekšējo iekārtu. Žēl, ka apskatīšanas laiks ir tik īss, jo jau šonakt jaunā zemūdene atstās mūsu ostu.” Un ļoti iespējams, ka stāsts, to daudzreiz pārstāstot, apaudzis ar zināmu dramatismu, kā jau tas ar stāstiem nereti notiek. Jo “Ventas Balss” nākamajā numurā atzīst gan, ka joku ziņa sapulcējusi krastmalā lielu skaitu ļaužu, bet viņi esot ātri sapratuši, ka ir izjokoti.