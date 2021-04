Pienenes un pumpuri šķīvī? Neierastas dabas veltes ķermeņa spēcināšanai

Pavasara ikdienas uzturā būtu jāiekļauj produkti, kas satur D vitamīnu, piemēram, zivis, olas un piena produkti, turklāt to var arī mēģināt noķert uz ādas ar pirmajiem pavasara saules stariem. Tikpat liela vērība jāpievērš, lai ēdiens satur antioksidantus - C vitamīns, beta-karotīns un E vitamīns atrodams zaļajos lapu salātos, kāpostos un burkānos. Ķermenim papildus nepieciešamas arī tādas minerālvielas kā selēns, cinks un varš, ko nodrošinās pākšaugi un pilngraudu produkti.

"Sabalansēti ēst var visu gadu un, ja mērķtiecīgi pie tā piedomā, tad vitamīniem un minerālvielām bagātīgus produktus var atrast arī ziemā. Tomēr pavasaris ir izcils laiks, kad valda vietējo labumu pārpilnība, un lielāko daļu no tiem katrs pats var izaudzēt uz savas palodzes vai balkona. Bez iecienītajiem dārza gardumiem - pirmajiem burkāniem, kartupeļiem, bietēm un salātlapām - ir arī kulinārijā mazāk izmantotas un ļoti veselīgas dabas veltes, sākot no gārsas un beidzot ar koku pumpuriem. Pavasara gardumi ikdienas ēdienkartē sniegs ķermenim ne vien vitamīnus, bet arī šķiedrvielas, uzlabojot gremošanu un zarnu trakta darbību," stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Anna Kivleniece.

1. Diedzēti graudi, pupiņas un sēklas. Populārākie no tiem ir kvieši, zirņi, Ķīnas pupiņas, saulespuķes, rukola, kressalāti un redīsi. Diedzējumos ir daudz vairāk vērtīgo vielu nekā izaugušā augā. Dīgsti satur tādus mikroelementus un minerālvielas kā kalciju, jodu, dzelzi, cinku, kā arī B grupas vitamīnus un C vitamīnu.

3. Sīpolloki ir vērtīgs C vitamīna avots, un tos var viegli izaudzēt uz palodzes, jo tie neprasa daudz rūpju. Labi garšos rupjmaize, uz kā uzziesta masa no biezpiena, krējuma, smalki kapātiem sīpollokiem un redīsiem. Lociņi var būt arī laba piedeva zupām.

6. Gārsa ir izplatīts savvaļas augs, kas satur dzelzi, varu, C vitamīnu, karotīnu, organiskās skābes un šķiedrvielas. Garšīgākie ir jaunie dzinumi un lapiņas, jo tām ir maigāka garša un nav izteikta rūgtenuma. Gārsu var pagatavot svaigu salātos, pievienot smūtijiem un zupām. To pielieto arī podagras, reimatisma, nieru un urīnpūšļa saslimšanu ārstēšanā.

7. Pienenes satur A un C vitamīnus, dzelzi, tiamīnu, kā arī kālija, magnija un kalcija sāļus. To sastāvā ir daudz inulīna, kam piemīt prebiotiska iedarbība. Pieneņu lapas un ziedus var izmantot līdz pat vasarai, bet saknes gan ieteicams ievākt agrā pavasarī, kad tajās ir visvairāk aktīvo vielu. Lapas var lietot svaigas vai blanšētas, var pievienot salātiem, smūtijiem, no tām iespējams pat izspiest sulu. No ziediem var pagatavot ziedu sīrupu jeb "medu", kas var uzlabot gremošanu vai palīdzēt saaukstēšanās gadījumā.