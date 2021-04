Atlabšana pēc Covid-19: konsultē pulmonologs

Covid-19 sakarā visizplatītākās ir elpceļu komplikācijas ar ilgstošu klepu un elpas trūkumu, tomēr atšķirībā no gripas komplikācijām, kuru laikā veidojas krēpas un ir novērojamas bronhu spazmas, Covid-19 raksturīgāki ir bojājumi dziļajos elpceļos – tā sauktajās alveolās un paranhīmā, skaidro Dr. V. Šiliņš. Otra komplikāciju grupa ir nespēks fiziskas slodzes laikā, kas ir saistīts ar sirds metabolisma traucējumiem, savukārt trešā grupa ir cilvēki, kuri pēc Covid-19 izslimošanas cieš no liela satraukuma, emocionālā diskomforta vai pat bailēm. Tāpat speciālists uzsver, ka bieži vien ir vairāku komplikāciju kopums. Ārstēšana katrai grupai ir atšķirīga, bet jebkurā gadījumā atlabšanas procesā ļoti nozīmīgs ir katra pacienta ieguldījums. Eksperts uzsver, ka jebkurš cilvēks savas veselības labā var darīt visvairāk, ārsts var palīdzēt ar padomu un medikamentiem, bet visvairāk var paveikt tieši pats pacients. Plaušu komplikāciju sakarā svarīgi ir elpošanas vingrinājumi. Šo vingrinājumu kompleksi izdarāmi vismaz 1 reizi dienā, bet vismaz 5 reizes dienā vajadzētu veikt 2-3 dziļas elpas ievilkšanas un maksimāli straujas izelpas. Šoreiz nebūtu ieteicams izmantot Buteiko elpošanas vingrinājumu kompleksu, jo tas ir saistīts ar ilgstošu elpas aizturēšanu, ko Covid-19 atlabšanas laikā praktizēt nevajadzētu.

Viena no Covid-19 būtiskākajām īpašībām ir lipīgums. Tādēļ šobrīd zināmākās Covid-19 profilakses metodes ir organisma rezistences spēju paaugstināšana, izvairīšanās no kontaktiem ar slimu pacientu un regulāra vīrusa “ieeju” (deguns, mute) higiēna. Dr. V. Šiliņš aicina:

15. Pandēmijas laikā nesāciet ekstrēmas norūdīšanās metodes, piemēram, strauju skriešanu pirtī vai ziemas peldes. Tie, kuri piekopj rūdīšanās metodes, to var turpināt darīt, bet šobrīd nebūtu piemērotākais laiks to sākt darīt.

Tāpat Dr. V. Šiliņš norāda, ka Covid-19 atlabšanas laikā nebūtu ieteicamas tā sauktās “krūšu tējas” – māllēpe, ceļmallapa, Islandes ķērpis un citas rūgtvielas saturošas tējas, jo tās veicina bronhu gļotu dziedzeru darbību. Covid-19 gadījumā pie vīrusa pneimonijas vairāk novērojamas nevis bakteriālas komplikācijas, bet gan parenhīmas bojājumi, un gļotu dziedzeris šoreiz nav tik ļoti iesaistīts. Ja pacients dzer rūgtās “krūšu tējas”, tad gļotu dziedzeris strādā pastiprināti, rodas gļotas, kas no organisma ir jāizvada. Tas nozīmē, ka klepus vēl vairāk pastiprināsies, jo citu veidu, kā izvadīt to, kas ir elpceļos, cilvēkam nav. BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa piebilst, ka pēc jebkuras saslimšanas organisms ir ievērojami novājināts, tādēļ ir būtiski domāt par papildu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu, tostarp C, D un ? grupas vitamīnus, kā arī cinku, selēnu u. c. Farmaceite atgādina, ka ir svarīgi ievērot vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošanas devas un pirms to lietošanas noteikti konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.