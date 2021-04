Aicinājums darba devējiem - lai strādā veseli

Likumsakarīgi, arvien vairāk runājam par garīgo veselību visos līmeņos - sākot no diksusijām internetā, semināros, lekcijās līdz pat valsts iestāžu organizētās reklāmas kampaņās un mediju skaidrojošās publikācijās. Tas ir vajadzīgi, jo kā tauta esam nastu nesēji, kam uz šādām iniciatīvām līdz šim bijis ierasts reaģēt ar “laikam par maz darba, ka domā par tādām muļķībām” vai “atrodi kārtīgu veci un viss pāries”. Bet cik ilgi nastu stiepsim? Grozies kā gribi, ar laiku sabruksi. Spilgti atmiņā palicis psihoterapeita Artūra Miksona teiktais par pieaugošo pacientu skaitu - “nav tā, ka cilvēki nāk kovida dēļ, drīzāk pandēmija ir izcēlusi gaismā tās problēmas, kas jau sen gruzdējušas un kuru risināšana arvien atlikta.”

Ko mums iemācīs Covid-19? Daudz! Ka var attālināti izkārtot visu sākot no izglītības procesiem un tirdzniecību līdz valst pārvaldei. Par panākumiem un neveiksmēm spriedīsim citreiz, bet daram, ko daram. Mācāmies arī šo to jaunu par uzņēmējdarbību: jau vairāk nekā gadu tie, kas var un līdz šim to nedarīja, strādā attālināti. Nav laika adīt zeķes vai nodoties sen aizmirstiem hobijiem: darba un sapulču ir tikpat daudz, toties tagad paralēli kādai garlaicīgai masu sapulcei var iesnīkot virtuvē uztaisīt siermaizīti.