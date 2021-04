CSP: Latvijā trešdaļai mājsaimniecību pērn nebija uzkrājumu

Statistikas pārvaldē norādīja, ka mājsaimniecību uzkrājumi ir atkarīgi no ienākumiem. Ja no trūcīgākajām mājsaimniecībām jeb pirmās kvintiļu grupas mājsaimniecībām 52,7% nebija uzkrājumu, tad no turīgākajām jeb piektās kvintiļu grupas mājsaimniecībām uzkrājumu nebija 17,7%.