Augstskolu absolventu ienākumi par 30% augstāki nekā vidēji valstī

Laipniece atzīmēja, ka lielākā daļa augstskolu absolventu pabeidz programmas sociālajās zinātnēs un tiesībās. Viņa lēš, ka nākotnē varētu būt šo profesiju speciālistu pārprodukcija, savukārt STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) jomā - speciālistu trūkums. Tajā pašā laikā monitoringa dati liecina, ka pieaug jauniešu interese par informācijas tehnoloģijām (IT). Par to liecina studentu pieaugums šajā nozarē, bet to kopējais skaits vēl nav pietiekošs.