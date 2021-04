Saeima vērtēs medībām pieejamo platību un medību rīku klāsta paplašināšanu

Grozījumus iesnieguši deputāti gan no koalīcijas, gan no opozīcijas - Andris Kazinovskis, Mārtiņš Bondars (AP), Jānis Dūklavs (ZZS), Ēriks Pucens (KPV LV), Edmunds Teirumnieks (NA) un Jānis Cielēns (JKP).

Likumprojektā paredzēts atteikties no absolūta aizlieguma medīt pilsētu teritorijā - aizliegums vairs neattiektos uz tām vietām pilsētu teritorijā, kur attiecīgā pašvaldība būs atļāvusi medīt pašvaldību saistošajos noteikumos vai domes lēmumos noteiktajā kārtībā.

Aizliegumam medīt vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, rosināts noteikt papildu izņēmumus un līdz ar to arī šajās vietās varētu medīt arī tad, ja būs jāizseko ievainots medījamais dzīvnieks, kā arī, ja medību tiesību lietotāji būs noslēguši valdības regulējumam atbilstošu savstarpēju vienošanos par reģistrēta medību iecirkņa ārējām robežām.

No grozījumiem izriet, ka plānots atteikties pašlaik uz daļas no dzīvnieku medībām jeb saistībā ar daļai no dzīvniekiem attiecināto aizliegumu izmantot mākslīgus gaismas avotus dienas gaišajā laikā jeb laikā, kas nebūs dienas tumšais laiks.