"Dzintara" zīmola produktu tirgotājs pirmajā mēnesī sasniedzis 400 000 eiro apgrozījumu

"Mēs esam ļoti apmierināti ar pirmā mēneša rezultātiem un jau šobrīd jūtam lielu sabiedrības interesi. Redzams, ka cilvēki bija noilgojušies pēc šīs cenu kategorijas un kvalitātes produktiem. Īpaši vēlos izcelt to, ka mūsu pircējs ir kļuvis krietni jaunāks, tādēļ varam uzskatīt, ka vienu no stratēģiskajiem uzstādījumiem - uzrunāt gados jaunāku auditoriju - esam veiksmīgi sasnieguši," rezultātus komentēja "H.A.Brieger" vadītāja Anastasija Udalova.

Pēc uzņēmuma e-veikala datiem 44,1% no visiem pircējiem bijuši vecumā no 25 līdz 34 gadiem, bet otra lielākā vecuma grupa bija 35 līdz 44, veidojot 29,5% no visiem pircējiem. Vecuma grupa 18-24 veidoja 12,7%, bet 45+ grupu pārstāvji veidoja vien 13%. Uzņēmumā norāda, ka, salīdzinot ar vēsturiskajiem datiem, šīs ir būtiskas izmaiņas.