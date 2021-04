Tiekoties, pirms sasveicināmies, pār viņas lūpām birst atvainošanās vārdi par kavēšanos, jo studentiem bijis daudz jautājumu pēc lekcijas. Fotografēt vienojāmies jau nākamajā dienā, jo pēc tam viņai jābrauc projām uz Pasaules čempionātu boksā U-19. Jāatzīst, manā galvā rotē neskaitāmi termini - kikboksa čempione, boksa un kikboksa trenere, lektore, sporta skolas vadītāja utt.. Kā tas viss saliekas kopā šajā ēteriskajā būtnē, no kuras katrs var smelties enerģiju kā no neizsīkstoša enerģijas avota, lasi mūsu sarunā!

To, ka esi nemiera gars, sapratu, jau kad ienāci telpā, bet nenoliegsi, ka visu iepriekš nosaukto pienākumu nasta nav viegla. Kāpēc tev tas vajadzīgs?

Mūžīgā pilnveidošanās man patiesībā ir miers un laiks sev. Man tas dod spēku būt pašai. Bet par nemieru tev ir pilnīga taisnība - tas man jau no vecākiem ir šūpulī likts. Es pat gribot nevaru palikt mierā. (Smejas.)

Jā, esmu. Man ir raksturīgs izdegšanas sindroms, kas bieži iet roku rokā ar pārlieku aktīvu dzīvi. Brīžos, kad visa kā ir par daudz, tu vairs nespēj reaģēt uz visu apkārt notiekošo, nespēj kontrolēt jau pats savas darbības, tad būtiski ir laicīgi noraut rokas bremzi un paskatīties no malas, izdarīt secinājumus, paņemt pauzi, visu izmenedžēt, izvērtējot prioritātes. Kad šie etapi izieti, tad atkal var darboties.

Aktīva es esmu bijusi jau no pašas bērnības. Nesen skatījos kādu video, ko mani vecāki bija uzņēmuši, kad man bija septiņi gadi. Tur es biju mazā Linda kimono tērpā, kas visus māca un trenē. Acīmredzot jau tad es jutu, ka mans ceļš būs sports un citu trenēšana.

Es zināju, ka iešu projām no basīša, un tajā vecumā sapratu, ka izvēles ir divas: vai atrast ko citu vietā, kas aizrauj, vai sākšu darīt lietas, kuras nevajadzētu darīt. Man izvēle nonāca acu priekšā, ieraugot plakātu, ka uzņem audzēkņus kikboksā. Man tā bija forša pāreja. Protams, bija sāpīgi momenti, kad esmu braukusi mājās noraudājusies un ar domu, kāpēc man tas viss. Bet tā jau ir visur - lūzuma punkti un tad seko kāpšana kalnup.

No basketbola uz kikboksu pārgāju, kad man bija četrpadsmit gadi. Izlases treneris Vasīlijs Čerņiģovs, kurš ir arī Maira Brieža treneris, teica: “Linda, tas, ko tev ir devis basketbols, ir fantastiski. Papildus augums, garās rokas un fiziskā sagatavotība.”

es patiešām jutos labi šajā vidē. Varētu pat teikt, ka mani cienīja un sajutu atbalstu no viņiem.

Iespējams, to izpelnījos, jo viņi redzēja manas darba spējas un gribu uzvarēt. Es gāju uz zāli, lai trenētos un sasniegtu savu mērķi, nevis iepazītos ar puišiem. Turklāt mani lutināja, jo biju taču vienīgā sieviete starp viņiem.

Protams, un aizvien esmu kritiska un neapmierināta ar savu svaru un izskatu. (Smejas.) Bet jā, es skatos uz sevi un domāju, ko varu izdarīt labāk. Visvairāk es kritizēju sevi tad, kad izeju no kāda režīma. Ir uzturs, miegs, treniņu plāns - tu to pildi un jūties labi, bet, kad viss aiziet haosā – pasliktinās pašsajūta, vēlme darboties utt., tad nāk ciemos bargā kritika.

Uzskatu, ka jābūt paškritikai, lai taptu labāks. Varbūt kādreiz es vairāk domāju par to, ko citi domā. Tagad tā vairs nav.

Mana vienīgā zaudētā cīņa manā karjerā. Es to ļoti pārdzīvoju. Tas notika Sanktpēterburgā. Nākamajā dienā bija sparings ar iepriekšējā gada Eiropas čempioni boksā. Visi bija pārsteigti par manu sniegumu sparingā – Krievijas izlases treneri jautāja manējam trenerim – vai tiešām tā ir tā pati sportiste, kas startēja sacensībās.

Nē, pilnīgi pretēji! Man bieži zvana vecāki, un esmu par to priecīga. Uzskatu, ka panākumu atslēga kā sportā, tā skolā mācībās ir bērnu, trenera/skolotāju un vecāku cieša sadarbība. Kad sākas pubertāte, jauniešu problēmas -

Tavi audzēkņi ir tavi bērni, tā minēji - tu laikam stāvi un krīti par katru no viņiem?

Tad bieži izvēlos nevis stūrī asistēt sportistu, bet no malas atbalstīt kā skatītājs, jo skatītājiem nav aizliegts skaļi teikt priekšā, kas jādara (Smejas.) Savā pieredzē esmu izmēģinājusi ļoti daudz neordinārus veidus, kā palīdzēt un atbalstīt sportistus, savus audzēkņus, kad viņiem tas ir ļoti nepieciešams. Darīšu visu, lai viņiem palīdzētu!

Ko tu ieteiktu vecākiem, kuriem nekādi neizdodas izkustināt savu atvasi no mājas un datorspēlītēm?

Citi saka - radi motivāciju. Nu kāda tev motivācija no rīta celties un septiņos iet skriet? Bet patiesībā tas ir vienkārši - ej un dari. Nedomā! Un es apsolu, ka tad motivācija pienāks klāt tev pati. Pirmais ir darbība. Jauniešiem bieži vecāki aizņemti un nav, kas to bērnu izvelk. Vajag pirmos 3 soļus, pēc tam jau aiziet. Es to vidi tālāk pati radu. Būtiska ir patīkama atmosfēra. Atnāk uz zāli, skan piemērota mūzika, viņam pasaka smaidīgi: čau, Andri, kā tev iet? Jauniešiem ir jājūtas gaidītiem, lai viņiem gribas te turpināt nākt.