Patērētāju tiesību sargi sodījuši kreditētāju par "kāposta" reklāmu

Patērētāju tiesību aizsardzības likums aizliedz reklamēt kreditēšanas pakalpojumus. Ja reklāma ir vērtējama kā kreditēšanas pakalpojumu reklāma un uz to nav attiecināms kāds no likumā minētajiem izņēmumiem, kopš 2019.gada 1.jūlija to izplatīt nedrīkst.

Kompānija "VIA SMS" reģistrēta 2009.gada nogalē, un tās pamatkapitāls ir 426 861 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir AS "VIA SMS group", bet patiesais labuma guvējs ir Georgijs Krasovickis. 2019.gadā "VIA SMS" strādāja ar 6,311 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 42,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās 4,2 reizes un bija 361 426 eiro. Kompānijas 2020.gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti.