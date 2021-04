Skolotājs: Panākumu atslēga ir uzticēšanās skolēniem

Un fizika nav par to, ka mēs mācāmies izprast pasauli, kas ir klasiskais uzskats, bet lielākais uzsvars ir uz to, ka mēs mācāmies prasmi - pētīt, attēlot grafiski informāciju, datu analīzes un secinājumu izdarīšanas prasmi, loģisko domāšanu," skaidro skolotājs. Viņš uzskata, ja skolēni var saskatīt šādu prasmju jēgu savā dzīvē, tad viņi var saskatīt arī to, kāpēc jāmācās fizika.