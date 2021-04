Pasaulē sāk izplatīties arī Indijas koronavīrusa celms

Šonedēļ Indijā saslimstības rādītāji strauji aug, piemēram, ceturtdien vien fiksēti 315 000 jaunu inficēšanās gadījumu, tomēr nav pamata apgalvot, ka vīrusa straujā izplatība ir saistīta tikai un vienīgi ar šo mutāciju. Netālu no Kolkatas strādājošais ārsts Tobiass Fogts savā Zeit-Online raidierakstā norāda, ka infekcijas uzliesmojumu tikpat labi var saistīt arī ar neseno hinduistu svētceļojumu, kurā piedalījās miljoniem cilvēku, kā arī ar faktu, ka daudzviet Indijā cilvēku kontakti netiek īpaši ierobežoti un maskas tiek lietotas ļoti reti.

Lielbritānija ir noteikusi ieceļošanas ierobežojumus no Indijas, bet to rezultāti varētu kļūt redzami pēc dažām nedēļām. Tad arī būs lielāka skaidrība par Indijas celma izplatību valstī, kur 60% iedzīvotāju jau ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnu, vai arī pārslimojuši kādu citu šā vīrusa paveidu.

Zinātnieki ir analizējuši aminoskābju secību, kas veido jauno Indijas celmu - precīzāk, dažus proteīnus uz vīrusa virsmas. Salīdzinot ar nosacīti sākotnējo vīrusa tipu, bija acīmredzamas 13 mutācijas, kas atšķir B.1.617. Trīs no tām bija īpaši pamanāmas, jo vienā vai otrā veidā jau bija atrastas citos mutantos: E484Q, P681R un L452R. Tās visas attiecas uz koronavīrusa pīķa olbaltumvielu izmaiņām - olbaltumvielām, kurām ir svarīga loma gan ietekmē uz imūnsistēmu, gan arī iekļūšanā cilvēka šūnās. Tikai tāpēc, ka šīs izmaiņas vīrusam piešķir sevišķas spējas citos variantos, daudziem tagad ir aizdomas, ka arī B.1.617 varētu apvienot līdzīgas spējas.

„Izmaiņas 484. pozīcijā mums ir pazīstamas no Brazīlijas un Dienvidāfrikas mutantiem,” saka imunologs Karstens Vatzls no Dortmundes Tehniskās Universitātes Leibnica pētījumu institūta. Zinātnieki tās pamanīja, jo pēc vakcinēšanās, vai arī agrākas inficēšanās ar vīrusu imūnsistēmas ražotās antivielas laboratorijas testos šos mutantus nespēja pietiekami labi neitralizēt. Šīs mutācijas zināmā mērā var izvairīties no imūnās atbildes reakcijas, ko eksperti dēvē par „Immune Escape”.