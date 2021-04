Remontdarbi uz ceļiem rit pilnā sparā. Lūk, kas jāņem vērā

Patlaban lielākie satiksmes ierobežojumi ir Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem, kur ceļā būs jāpavada līdz pat 45 minūtēm, tik pat laika prasīs remontdarbu posma izbraukšana ceļā uz Kuldīgu uz reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem. Tāpat apmēram 30 minūtes būs nepieciešamas lai izbrauktu remontējamo posmu no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada robežai uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108).