Kaimiņienes, kas dzīvo stāvu zemāk - Antonija Krieviņa un Benita Andersone stāsta, ka dzirdējušas kliedzienus, bet neesot varējušas saprast, no kurienes tie nāk, domājušas, ka no ielas.

Tukuma slimnīca un NMPD, kur strādā abi puiši, atrodas dažu simtu metru attālumā no viņu mājām. Normunda kolēģes sastopam, sarunājoties pie dienesta ieejas. Pozitīvs, smaidīgs, draudzīgs, sirsnīgs, atsaucīgs. Šādiem vārdiem viņas raksturo Normundu. Viena no darbiniecēm, kas strādā uzņemšanas nodaļā, atceras, ka dienu pirms traģēdijas Normunds piedāvājis atnest no veikala gāzēto dzērienu, kad viņa ieminējusies, ka kārojas Coca-cola. Ziemassvētkos viņš kolēģes pārsteidzis ar piparkūkām. Darbinieces pauž satraukumu, ka Tukuma policija notikušo definēšot kā pašnāvību. Šādu scenāriju viņas kategoriski noraida, jo Normunds, vienmēr bijis labā noskaņojumā, turklāt “mēs, mediķi zinām, kā nesāpīgi aiziet no dzīves.” “Ja tu pie plīts apdedzini pirkstu, tas ir tik sāpīgi,” spriež viena no kundzēm.