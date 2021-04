Situācija pārtikas ražošanas nozarē: Iespējas ir, tās jāizmanto!

“Tās visas ir papildu izmaksas. Ir jānodrošina darbs maiņās, lai izslēgtu iespēju, ka ražošana būtu jāpārtauc. Ja kāds no ražošanas darbiniekiem nonāk karantīnā, tad pārējiem ir jāstrādā dubultā, dažkārt iesaistot arī kolēģus, kuru tiešais darbs nav pie ražošanas līnijas. Situācija ir tāda, ka nav iespēju pieslēgt darbaspēku no malas, jo tas ir pārāk augsts risks. Skatoties kopumā, mūsu valstī iedzīvotāju paliek mazāk, līdz ar to darbaspēka problēma nekur nepazudīs un pati no sevis neizgaisīs,” tā Šure.