Ēģiptes tiesa liedz "Ever Given" pamest Suecas kanālu

Kuģis "Ever Given", viens no lielākajiem kravas kuģiem pasaulē, nobloķēja starptautisko satiksmi Suecas kanālā uz sešām dienām. Tā rezultātā SKP aprēķinājusi zaudējumus teju 916 miljonu ASV dolāru apmērā. Par minēto summu SKP vērsās tiesā, kura uzlika liegumu kuģim pamest Suecas kanālu.