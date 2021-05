FOTO ⟩ No "hruščovkas" līdz lietuviešu projektam: 10 iedvesmojošas virtuvju pārvērtības

Virtuve pārbūvētā vasarnīcā. "2019. gada novembrī no dzīves Rīgā pārvācāmies uz dzīvi Saulkrastos. Iegādājāmies privātmāju, kas sākotnēji bija būvēta kā vasarnīca. Jau ievācoties, sapratām, ka darba pie interjera iekārtošanas un uzlabošanas būs ļoti daudz. Tā kā mums ļoti patīk ieturēt maltītes un gatavot, pirmo sākām remontēt virtuvi, kura iepriekš sastāvēja no pāris plauktiem un galda virsmas ar tajā iestrādātu izlietni. Tā kā mantu uzglabāšanas risinājumu šajā virtuvē īsti nebija, visus traukus “slēpām” citās istabās. Lai būtu vieta, kur glabāt vismaz galda piederumus, iegādājāmies metāla ratiņus no IKEA. Tā nu mēs dzīvojām aptuveni 4 mēnešus, kas šobrīd liekas neiespējami! Pagājušā gada martā paši uzsākām remontu. Noplēsām linoleju no sienām (jā, linoleju!), lai IKEA virtuves iekārta ielīstu mūsu virtuvē, izjaucām un pielāgojām starpsienu. Tālāk sākās vizuālie darbi – griestu likšana, sienu krāsošana un flīzēšana, grīdas ieklāšana. Remontu pabeidzām tieši pirms gada – maijā. Šobrīd no IKEA ir visa virtuves iekārta, trauki, kas paslēpušies skapīšos un vairāki aksesuāri. Mūsu virtuve ir maza – aptuveni 6 kvadrātmetri. Tādēļ, plānojot iekārtu, bija ļoti svarīgi, lai visam atrastos vieta un katrs stūrītis tiktu efektīvi izmantots. To izdarīt palīdzēja IKEA online virtuves plānotājs un konsultācija klātienē." FOTO: Foto un apraksts – Viktorija Laura