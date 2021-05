Pēteris Apinis vakcinējies pret Covid-19

man nav bail no slimības un man nav bail no vakcinācijas," pauž ārsts.

Otrdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmis 12 391 cilvēks, tādējādi savakcinējot nedaudz mazāk nekā aizvadītajā nedēļā, kad vienas dienas laikā tika sapotēti no 16 000 līdz 20 000 cilvēku, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

No otrdien vakcinētajiem 4266 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3229 personas virs 60 gadiem, 1581 persona ar hroniskām saslimšanām, 513 - izglītības iestāžu darbinieki, 1051 persona, kas vakcinēta "pēc paša vēlēšanās", 346 - mediķi, 446 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 183 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 179 - operatīvo dienestu darbinieki, 155 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 107 - sociālā aprūpes centra klienti, 88 - ārstniecības iestādes darbinieki, 66 - speciālo iestāžu klienti, 49 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 28 ieslodzītie un citi.