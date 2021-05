Vizuāli knifi, kas jebkurai telpai liks izskatīties kārtīgai

Maldīgs ir uzskats – lai mājoklis izskatītos kārtīgs, nepieciešams kardināli samazināt mājoklī esošo lietu daudzumu. Šādi iespējams panākt tieši pretēju efektu, radot nemājīgu un aukstu sajūtu. Mājvietas “likums” skan – jo mazāk atsevišķu priekšmetu telpā, jo tā izskatīsies kārtīgāka. Tas ne vienmēr nozīmē atbrīvoties no lietām, jo priekšmetu skaitu var netieši samazināt, tos vizuāli apvienojot. Piemēram, atslēgas, maku, saulesbrilles un citus aksesuārus, kas stāv uz koridora galdiņa, var apvienot skaistā groziņā, un acīm liksies, ka tas ir viens priekšmets uz galdiņa, nevis vairāki. Virtuvē iespējams izmantot paplātes vai galda paliktņus, uz kuriem organizēt garšvielu trauciņus vai ūdens karafi ar glāzi, vizuāli radot iespaidu, ka uz galda atrodas tikai viena lieta. Līdzīgu triku var ieviest jebkurā citā telpā, apmānot acis un radot sajūtu, ka priekšmetu skaits ir samazinājies.

Lai mājoklī radītu kārtības sajūtu, liela nozīme ir horizontālajām virsmām. Ja tās ir pārāk pilnas ar dažādiem priekšmetiem, tiek radīts pieblīvētas un haotiskas telpas iespaids. Savukārt, ja horizontālās virsmas ir tīras, tiek radīts iespaids par plašu, gaišu un kārtīgu telpu. Pie horizontālajām virsmām pieskaitāma grīda, galdiņi, plaukti, palodzes, skapju augšas. Uz šīm virsmām iesakām turēt vien to, kas vizuāli labi izskatās. Lai to izdarītu, ir maksimāli jāizmanto plauktiņi ar durtiņām un atvilktnes. Īpaši liela nozīme telpā ir grīdai. Ideālā variantā grīdai pieskaras vien mēbeles, kāds lielāks puķu pods vai grozs. Jo lielāks grīdas laukums ir redzams, jo plašāka un kārtīgāka šķiet telpa. Šī iemesla dēļ īpaši ieteicamas ir mēbeles uz kājiņām, kas vizuāli nesamazina grīdas laukumu.

Vairumā mājokļu un telpu atrodami dažāda stila priekšmeti, tomēr harmoniju telpā rada to krāsu un materiālu saderība. To ir iespējams panākt, izvietojot līdzīgos priekšmetus vienu otram blakus. Piemēram, vienu plauktu var atvēlēt koka figūriņām, citā izvietot tikai stikla priekšmetus, vēl citā – tikai metāliskus vai melnus priekšmetus. Vienā plauktā nevajadzētu turēt vienlaicīgi stikla glāzes, grāmatas, pītu groziņu ar auskariem un vēl koka lādīti sīknaudai. Materiālu saderība ir galvenais priekšnoteikums, lai izveidotu kārtīgu telpu mājoklī, līdz ar to, vien samainot dažas lietas vietām, iespējams radīt daudz harmoniskāku iespaidu.