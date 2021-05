Rail Baltica projekta ietvaros meklēs nesprāgušu munīciju Cekulē

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS izsludinājis iepirkumu ar mērķi identificēt nesprāgušu munīciju un veikt ģeotehniskos darbus bijušajā Cekules militārajā zonā. Piesārņotā teritorija atrodas Stopiņu novadā, blakus valsts autoceļam A4 apmēram 20 km attālumā no Rīgas un plānots, ka to šķērsos Rail Baltica pamattrases posms “Vangaži-Salaspils-Misa’’.