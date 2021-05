Glīti un funkcionāli: kā izvēlēties īsto vietu televizoram

“Televizoru ieteicams novietot acu līmenī tā, lai sēžot nenoslogotu acis vai kaklu. Parasti labs televizora augstums ir aptuveni 120 cm no grīdas, bet tas atkarīgs no telpas iekārtojuma un dīvāna augstuma,” stāsta interjera dizainere Anda Ozoliņa. Pateicoties mūsdienu televizoru ekrāna detaļām un attēla kvalitātei, skatīšanās attālumam līdz televizoram vairs nav tik liela nozīme. “Tomēr ieteiktu ievērot tādu distanci, no kuras uz televizora ekrāna vairs nevar saskatīt atsevišķus pikseļus,” uzsver dizainere. Neskatoties uz to, joprojām līdz 75 collu lielus televizorus iesaka skatīties vairāk kā 2 metru attālumā.